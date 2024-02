Sanremo 2024, retroscena Amadeus: "Perché ho detto no a Travolta"

10 febbraio 2024 a

a

a

Scarpe di John Travolta ancora sotto i riflettori. Il caso delle sneakers indossate da John Travolta a Sanremo tiene ancora banco. «Non mi occupo della parte contrattuale. Mi è stato riferito che John Travolta era disponibile per il Festival. Avevo chiuso con Russell Crowe, c’era Bolle il sabato. Per Travolta avevo detto di no perché non avevo serate vuote. Mi è stato risposto, scegli tu la serata: ho detto mercoledì e lui ha accettato. Tutto il resto non mi riguarda più e non me ne sono occupato». Così Amadeus ha risposto alla domanda dell’inviato di Striscia La Notizia, Pinuccio.

Fiorello lancia il nuovo partito: Amadeus batte tutti e regnerà anche in politica

«Contrattualmente è stato tutto limpido: è stato chiuso il contratto senza alcun riferimento a sponsor o chicchessia», ha sottolineato il direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea. «In funzione di tutte queste possibili criticità - ha concluso - Rai si vuole cautelare per qualsiasi criticità che possono essere avvenute».