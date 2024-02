Sanremo 2024, alta tensione dietro le quinte: "Non fatele incontrare"

Alice Antico 09 febbraio 2024 a

Un retroscena inedito è arrivato nelle scorse ore dal sito “Dagospia”. Si parla di paura per incontro che si starebbe tentando di evitare, tra Arisa e Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, protagoniste di una aspra polemica ai tempi del Pride di Roma. Nello scorso giugno, infatti, Paola Iezzi criticò duramente Arisa e le sue dichiarazioni su Giorgia Meloni e la comunità Lgbtq in merito al Pride di Roma. Per questo motivo poi la stessa Arisa rifiutò di andare al Pride per gli insulti ricevuti. “Se mi incontri per strada non mi salutare, perché a me l'ipocrisia mi fa schifo, la gente ipocrita mi fa schifo, perché io lavoro veramente per la comunità Lgbtq+. Ah bella, hai quasi 50 anni e ancora non hai imparato a vivere" aveva risposto Arisa con un video social diretto a Paola.

Ecco perché alla luce di questi accaduti, che non hanno avuto alcun successivo chiarimento, ci si chiede come le due protagoniste potrebbe reagire in caso di un possibile incontro dietro le quinte sanremesi. Questo perché ognuna delle due prenderà parte alla quarta serata: Paola nel duetto con i Ricchi e Poveri in gara, Arisa esibendosi in qualità di ospite sul palco Suzuki. "Ricordate la polemica a distanza per il Pride di Roma tra Paola Iezzi e Arisa con tanto di dito medio di quest'ultima? C'è chi assicura che venerdì si cercherà con molta attenzione di evitare un incontro dietro le quinte tra le due cantanti", si legge su “Dagospia”. E poi “Meglio non rischiare una nuova lite".