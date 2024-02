Sanremo 2024, ritorno dei Jalisse sul palco? Tam tam impazzito, e Amadeus...

Alice Antico 09 febbraio 2024 a

a

a

Nuova indiscrezione per quanto riguarda la quarta serata del Festival di Sanremo. Infatti, nella serata dei duetti di oggi 9 febbraio 2024, i Jalisse potrebbero inaspettatamente presenziare alla kermesse canora. Dopo tutti questi anni di polemiche da parte del duo per i continui rifiuti ricevuti, pare che i coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, saranno questa sera protagonisti di un piccolo sketch con Fiorello.

John Travolta? "La vera figura di m...", Capezzone affonda Sanremo

Nei giorni scorsi era stato Davide Maggio, giornalista esperto di tv, a parlare sul proprio sito di un loro possibile ritorno, anche se inizialmente smentito. Le ultime indiscrezioni, tuttavia, dicono il contrario. Secondo “Tv blog”, infatti, I coniugi sarebbero stati avvistati nella città ligure per delle promozioni pubblicitarie legate ad un famoso marchio di pasta, e Fiorello avrebbe voluto cogliere l'opportunità per organizzare con loro uno sketch. Tuttavia nel corso della conferenza stampa di oggi, a una domanda sul tema Amadeus ha tagliato corto: "Io non ne so nulla". Smentita o pretattica? Lo vedremo questa sera su Ra1.