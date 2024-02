Elly Schlein e la "fantasia compulsiva", Crepet: "Tendenza al masochismo"

09 febbraio 2024 a

Paolo Crepet, celebre psichiatra e volto tv, è stato intervistato dal giornalista Francesco Specchia di Libero. La protesta contro la Rai, il caso di Ilaria Salis, la questione del patriarcato. Tutte le battaglie cavalcate dal Partito Democratico. Un solo obiettivo: capire quale sia l'immaginario della forza politica guidata da Elly Schlein. "La a sindrome della 'fantasia compulsiva' può effettivamente adattarsi al Partito democratico. Esiste, di sicuro, uno spaesamento della segretaria Elly Schlein, dovuto a una serie di errori di comunicazione: dall’esordio su Vogue Italia al conclave nella Spa umbra, passando per la consulente armocromista, quando sarebbe stato più opportuno un consulente per il Medioriente. Ma in fondo questo non è psichiatria", ha detto il saggista.

Quando Specchia ha chiesto al suo interlocutore di spiegare meglio il suo punto di vista, Crepet si è espresso con nettezza di parole. "Bah, è, probabilmente, una tendenza al masochismo, a una pulsione autolesionista che, peraltro, fa parte della storia della sinistra; e lo dico da uomo che per famiglia e tradizione viene da quella dimensione", ha precisato. "Il Pd è chiaramente poco lucido. I suoi comportamenti sono contrassegnati da confusione: hanno protestato contro la Rai, in poco più di trecento, davanti a viale Mazzini, come se la tv di Stato fosse il liceo Tasso, quando l’intera Rai era a Sanremo", ha aggiunto lo scrittore.