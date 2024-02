Firenze, Renzi chiude all'alleanza con il Pd e già prepara la sorpresina a Schlein

Christian Campigli 08 febbraio 2024 a

La scenetta, tra il grottesco e il paradossale, è più o meno sempre la stessa. Da circa un mese a questa parte. Matteo Renzi si presenta ad un evento ed i giornalisti locali, in particolar modo quelli più vicini all'area dem, gli pongono costantemente la medesima domanda. "Italia Viva, alla fine, aprirà all'idea di una coalizione col Partito Democratico a Firenze?". In più occasioni, il leader di Iv ha spiegato con dovizia di dettagli la propria posizione. Fino a questo pomeriggio. Quando, a margine della presentazione del suo nuovo libro, "Palla al centro", ha lanciato un messaggio chiaro e diretto ai vertici del Nazareno. "Se il Partito democratico perde a Firenze, Schlein perde la segreteria, è un problema loro".

Una frase dal significato fin troppo chiaro, che, dal palco della Fortezza da Basso, il nativo di Rignano ha poi spiegato nei dettagli. "Noi abbiamo candidato Stefania Saccardi. Andremo avanti e ci divertiremo, perché abbiamo un nome credibile ed una persona stimata in città. Da tutti. È il Pd ad essere in difficoltà. Se perde a Firenze, Elly Schlein perde la sua segreteria". Tradotto per i meno attenti, Renzi manda un inciso ai dem: noi siamo sereni. Indipendentemente dal risultato finale, sia quest'ultimo l'atteso 15 per cento, lo straordinario 20 o il deludente 10. Ma se quei voti dovessero condizionare il ballottaggio tra Sara Funaro ed Eike Schmidt, candidato in pectore del centrodestra (l'annuncio ufficiale dovrebbe esserci tra la fine del mese e l'inizio di marzo), nessuno pianga o si lamenti con noi.

Un ragionamento che ha il preciso scopo di mettere pressione a Dario Nardella, il dirigente dem meno convinto di un eventuale accordo con Iv. Sul piatto della complicata trattativa la poltrona di vicesindaco e quelle di almeno un paio di assessori. Una sfida anche con il tempo, che, come cantavano nel 2003 i Muse, sta per scadere.