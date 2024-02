Meteo, ecco il drastico cambiamento. Sottocorona: maltempo e calo delle temperature

07 febbraio 2024 a

Arriva o non arriva il brutto tempo sull’Italia? A rispondere al quesito è il meteorologo Paolo Sottocorona, che nel suo quotidiano appuntamento su La7 fornisce un andamento del tempo sui cieli dell’Italia, avvisando tutti in vista del weekend, che porterà diversi cambiamenti: “C’è un quadro che influenzerà il tempo nei prossimi giorni. Le nuvole che sono entrate e stanno entrando sull’Italia sono quelle tipiche anche dei giorni scorsi, quindi non intense, non danno fenomeni significativi, ma entrano un po’ più in massa. La pressione sull’Italia sta diminuendo e questo consentirà l’ingresso di eventuali perturbazioni, ma eventuali per modo di dire perché la perturbazione sull’Atlantico c’è. Potrebbe non volerci molto ad arrivare sull’Italia, ma la cosa significativa è che cambia proprio il tipo di circolazione, non più l’alta pressione, quindi ecco il tempo normale di questo periodo, con le perturbazioni atlantiche che entrano sul continente europeo e sul Mediterraneo”.

"Tempo e temperature": parla Sottocorona, la svolta nel fine settimana

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, mercoledì 7 febbraio, domina il grigio, qualche debole pioviggine tra Liguria di Levante e Toscana. Ma insomma situazione simile a quella dei giorni scorsi. Domani, giovedì 8 febbraio, non succede nulla ancora, anche se ad ovest cominciamo a vedere più nuvole, ma sull’Italia la giornata rimane sostanzialmente molto molto simile. Arrivando alla giornata di venerdì 9 febbraio qualcosa cambia e cambia in maniera marcata. Non al sud e al centro, gran parte del centro lasciando fuori la Toscana, qui è sempre una giornata grigia con qualche debole pioggia. Ma al nord ci sono precipitazioni estese su tutte le regioni, compresa alta Toscana. Sulle zone alpine le nevicate ci sono, a quote non bassissime. Sull’Appenino neve solo sopra i 1500 metri dove ci sono. Il peggioramento prenderà la giornata di venerdì, quella di sabato e in parte anche quella di domenica”.

“Fase più critica”. La data clou del ciclone di Carnevale: l'avvertimento di Giuliacci

Sottocorona si concentra poi sulle temperature massime: “Le massime sono molto simili a quelle di ieri, le variazioni ci sono dove c’è il cielo appena un po’ più coperto, ma non ci sono variazioni molto sensibili. La variazione fra oggi e domani è di qualche leggera diminuzione al sud, dove oggi le temperature sono più alte, ma in generale non ci sono crolli. Abbiamo ancora 48 ore di queste temperature, diverse dai valori che vorrebbe la stagione invernale. Che - avvisa l’esperto meteo - sicuramente arrivano nel fine settimana”.