Meteo, “fase più critica”. Giuliacci: quando colpisce il ciclone di Carnevale

L’alta pressione subtropicale l’ha fatta da padrone nell’ultimo periodo sull’Italia, ma ecco in vista un significativo cambiamento. E il meteorologo Mario Giuliacci svela quando si sentiranno gli effetti di questo, che in molti hanno chiamato ciclone di Carnevale: “Il punto focale di questa transizione sarà tra l'8 e il 10 del mese, con conseguenze notevoli sulle condizioni atmosferiche. Si prevede il ritorno del regime atlantico, il quale porterà un cambiamento sostanziale nelle condizioni meteorologiche. Il flusso perturbato si sposterà considerevolmente più a sud. La fase più critica di questa transizione è prevista per il 9-10 febbraio, quando ci si aspetta che un'ampia circolazione depressionaria raggiunga e colpisca l'Italia, portando con sé venti intensi e umidi provenienti dai quadranti meridionali e occidentali”.

Quali saranno le conseguenze? A specificarlo è il sito meteogiuliacci.it : “Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti, soprattutto nelle regioni occidentali e settentrionali della Penisola. Il clima rimarrà relativamente mite, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, grazie alle correnti provenienti da sud. Ciò comporterà temperature superiori alla media stagionale. La neve si verificherà principalmente alle quote più elevate, sia sulle Alpi che sugli Appennini”. Ci sarà quindi un ritorno della pioggia, ma nessuna ondata di gelo.