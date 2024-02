Meteo, nel fine settimana la svolta, Sottocorona: "Tempo e temperature"

06 febbraio 2024 a

Paolo Sottocorona, come ogni mattina, ha accompagnato il risveglio dei telespettatori di La7 e ha diffuso le ultime previsioni meteo. Se nell'ultimo periodo nessun cambiamento si intravedeva all'orizzonte, nel weekend "qualcosa potrebbe cambiare". Parola dell'esperto. "Qualche nuvola sull'Italia, qualcuna in più fra Nord e Centro", ha anticipato per poi specificare: "Non sono nuvole intense, le solite dei giorni scorsi, che non lasciano precipitazioni che ci vorrebbero". Più intense, invece, le nuvole a Ovest. Ma il meteorologo ha spiegato: "Non ci sarà uno spostamento diretto verso l'Italia".

Oggi "compaiono le nuvole, il grigio, le solite, ipotetiche pioviggini". Domani la situazione rimarrà quasi identica. "Non vengono verso l'Italia", ha ribadito Sottocorona. Le precipitazioni saranno "possibili ma non probabili". Certo, un po' di grigio ci sarà. Per la giornata di giovedì la situazione potrebbe intensificarsi "tra Toscana e Liguria". Nessun cambiamento netto del tempo, però. L'esperto ha però precisato: "Nel fine settimana qualcosa potrebbe cambiare, sia come tempo sia come temperatura". "Come la stagione vorrebbe", ha aggiunto.