Sanremo 2024, il bluff di Fiorello da Fazio: "Non gli abbiamo detto tutto..."

Viva Rai2 trasloca in Ligueria per i Festival di Sanremo 2024 al via domani, martedì 6 febbraio. Fiorello insieme a Biggio, Casciari e a tutta la squadra del Mattin Show, insieme ad Alessia Marcuzzi sono apparsi nell’inedita cornice dell’Ariston all’alba. Da domani, primo giorno del Festival, si comincia con la diretta notturna al termine della manifestazione, in replica ogni mattina alle ore 7. Domenica 4 febbraio stato il giorno dell'ospitata di Amadeus e Fiorello da Fabio Fazio a Che tempo che fa: "Abbiamo dichiarato che sarà l’ultimo Sanremo, ma non gli abbiamo detto tutto” scherza lo showman siciliano.

Fiorello, cose "turche" su Sanremo: perché Amadeus ha escluso Al Bano

Che cosa hanno nascosto? “Non solo il cantante che vincerà Sanremo non potrà andare alla Nove, ma non la potrà guardare per due settimane!”, ironizza "Fiore". E continua: “Durante Sanremo 3x3 farà 6, così hanno deciso i vertici Rai. D’altronde - conclude - è tutta colpa di Belzebù/Amadeus, invidioso perché Fazio ha avuto il Papa, mentre noi Sangiovanni e i Santi Francesi”.

"Va da Fazio e poi..."; Fiorello svela le mosse di Amadeus: nuova vita dopo la Rai

Nominato per gran parte della puntata, Amadeus in persona fa infine la sua apparizione fuori dall’"Aristonello", la postazione di Viva Rai2 Sanremo, in un’inedita tenuta rock cui non manca davvero nulla: giacca di pelle, chitarra elettrica e tanto di parrucca con la cresta. “Questo è l’ultimo Sanremo, ve l’ho detto! E faremo anche di peggio” promette lo showman dopo l’esibizione del Direttore Artistico di Sanremo. “Neanche i Kiss… Il pubblico è ammutolito”. E rivolto ad Amadeus: “Prometto al pubblico che ci sta seguendo che una delle cinque sere verrò in sala con la parrucca che stai indossando ora e tu farai un annuncio serio di un cantante con questa in testa”.