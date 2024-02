Che tempo che fa, Fiorello punge Fazio sullo stipendio "Alla Rai piace..."

04 febbraio 2024 a

a

a

Amadeus e Fiorello si collegano con Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un collegamento che è ormai una tradizione per il Festival di Sanremo, solo che ora la trasmissione non è più sulla Rai ma sul Nove... I due sono al teatro Ariston dove stanno vedendo la partita tra Inter e Juventus, essendo entrambi tifosissimi. Fiorello si dice il più "aziendalista" per l'ospitata su un'altra rete: "Roberto Sergio e Giampaolo Rossi non vogliono che esageri...", ironizza lo showman siciliano che tuttavia non si risparmia. Anzi. "Una cosa la devo dire. Il fatto che tu ci hai invitato dimostra che comunque sei un uomo Rai. Pagato da altri... E questa cosa qui alla Rai piace tanto!", è la stoccata di "Fiore".

Video su questo argomento “No alla censura, ma neanche volgarità”. Rossi detta la linea per Sanremo | GUARDA Carmen Guadalaxara

"Sono stato 40 anni alla Rai...", commenta Fazio che poi sul regolamento che vieta ai cantanti di Sanremo di andare ospiti su altre reti nei giorni successivi al Festival afferma: "Finalmente un segno di serenità". "Io sono superstizioso non avrei mai potuto saltare questo collegamento", afferma Amadeus. Poco dopo arriva un'altro graffio di Fiorello proprio sulla vicenda dei cantanti solo nelle trasmissioni Rai. "Erano tutti d'accordo per mandarli da te", solo uno si è opposto: "Milo Infante...", ironizza lo showman siciliano.