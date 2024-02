Domenica In, irruzione in diretta: chi "assalta" Amadeus: succede di tutto

04 febbraio 2024 a

a

a

Una puntata a tema Festival di Sanremo quella di Domenica In del 4 febbraio, come è d'obbligo a due giorni dall'inizio della gara canora. Mara Venier si collega dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma con il teatro Ariston dove il direttore artistico Amadeus anticipa i temi della serata iniziale. "Ama" ha spiegato che "quest’anno, per la prima volta nei miei Festival, tutte le canzoni in gara verranno ascoltate nella prima serata ed è importante perché partiranno tutti alla pari e vi garantiscono che saranno 30 canzoni una più bella dell’altra". Insomma, si preannuncia una prima serata del Festival extra-large... "Non vedo l’ora che sia martedì per farvele ascoltare. Mercoledì invece canteranno 15 cantanti e verranno presentati dagli altri 15 e la mattina ci sarà una sorteggio in sala stampa. Venerdì la serata delle Cover sarà incredibile abbiamo fatto un calcolo che saliranno sul palco più di 70 artisti ed è una cosa unica. Posso dire che ci sarà tuttà la musica italiana che farà impazzire giovani e non giovani"; anticipa il conduttore Rai.

"Va da Fazio e poi..."; Fiorello svela le mosse di Amadeus: nuova vita dopo la Rai

Ma il piatto forte dell'intervista è l'irruzione di Fiorello e di Fabrizio Biggio. Lo showman siciliano e il suo compagno di avventure a Viva Rai2 si sono presentati vestiti il primo da Batman, il secondo da "Wonder Trans", la versione transgender di Wonder Woman come da gag dello show del mattino di Rai 2. Batman-Fiorello prima scappa dalle attenzioni della supereroina, poi ha uno scatto di gelosia nei confronti del conduttore, tra le risate di zia Mara e del pubblico.