Chiara Ferragni e Fedez, le foto che alimentano le voci: sono di crisi?

Prendono nuova forza le voci di una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. A fa discutere gli utenti sono le ultime foto pubblicate dal rapper milanese. Una serie di scatti e qualche video realizzati durante la festa di compleanno del padre di Fedez che ha compiuto 64 anni. Una bella rimpatriata in famiglia, con qualche assenza pesante. Infatti molti utenti dei social hanno sottolineato un particolare non da poco, ossia l'assenza di CHiara Ferragni e dei figli della coppia, Vittoria e Leone.

Fedez nelle stories di Instagram pubblicate nella serata si diverte con le app di Intelligenza artificiale trasformando l'aspetto del padre. Una festa spensierata, che tuttavia fa sospettare ai follower che ci sia qualcosa che non vada nella coppia. L'assenza di Ferragni in queste riunioni di famiglia non è consueta, almeno non lo era prima del pandoro-gate. Sui social ii profili dei Ferragnez si incrociano sempre più di rado, e fanno ancora chiacchierare le vacanze sulla neve dell'influencer e imprenditrice con i figli e la famiglia di lei mentre il rapper era a Milano. La prima a parlare di una crisi nella coppia era stata Selvaggia Lucarelli che aveva scritto di "frizioni" a cuasua delle polemiche tra Fedez e i giornalisti, in particolare con Myrta Merlino di Pomeriggio 5, nei giorni più caldi del pandoro-gate che non sarebbero piaciute affatto a Ferragni.