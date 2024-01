Ilary Blasi nel mirino di Selvaggia Lucarelli: "Ha capitalizzato l'infelicità"

30 gennaio 2024 a

Oggi arriva in tutte le librerie "Che stupida!", il libro di Ilary Blasi. Dopo il docufilm, la conduttrice televisiva ha sentito il bisogno di ripercorrere la sua storia con Francesco Totti dai primi momenti fino alla rottura del matrimonio. Da giorni non si parla d'altro. Cristiano Iovino ha concesso un'intervista a Il Messaggero e ha ribaltato la narrazione dell'ex showgirl, ammettendo che tra di loro non si è trattato solamente di un caffè e che ci sono state delle vere e proprie "frequentazioni intime". Parole, queste, che sono state subito smentite dalla diretta interessata. Questa vicenda ha attirato oggi il commento di Selvaggia Lucarelli. Confessando di non aver letto la versione di Ilary, la giornalista ha però cercato di analizzare la strategia da lei messa in atto in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano.

Stando alle parole di Lucarelli, Blasi avrebbe agito in questo modo, e cioè con interventi pubblici, a causa della prima, iniziale, mossa dell'ex capitano giallorosso. Totti, dopo la separazione, ha rilasciato un'intervista, confessando di non essere stato lui il primo a tradire e parlando dei famosi Rolex. Ilary, allora, ha escogitato un piano per "ricostruire la sua reputazione a colpi di eventi mediatici ben retribuiti e chiudere accordi a lungo termine con Netflix e Mondadori". "Niente interviste gratis su riviste, quotidiani o storie su Instagram per difendersi", ha specificato la giornalista, che poi ha aggiunto: "in stile Anni Novanta. Capitalizzando l’infelicità, come le star più para**le hanno sempre saputo fare".