Jannik Sinner: "Ho fatto un casino". Cosa succede in famiglia

03 febbraio 2024 a

Dietro ai suoi successi, ha spiegato Jannik Sinner, trionfatore agli Asutralian Open e campionissimo azzurro, c'è anche la libertà che la famiglia gli ha concesso, senza pressioni e condizionamenti. Parole di miele che hanno fatto scorrere fiumi di inchiostro. Si scopre ora che c'è un rovescio della medaglia che il tennista non ha gradito, come sottolineato nel corso della conferenza stampa con preisdente della Federtennis, Angelo Binaghi. «Quando si vince hai la possibilità di ringraziare tutti. Ma la cosa negativa è che ci sono tante persone fuori casa dei miei genitori, mi sa che ho fatto un casino. Ma a parte questo, ci sono sempre genitori che mettono pressione ai ragazzi... Io ho fatto un discorso in generale: lasciare la libertà di scegliere, di giocare a pallone o semplicemente di stare con gli amici. Io conosco solo la mia storia, che mi ha insegnato dei buoni valori. Ma ogni genitore è diverso», ha detto il 22enne di San Candido.

Intanto continuano gli attestati di stima eccellenti per l'atoatesino di San Candido. «È un grande atleta, molto intelligente, non sono sorpresa che abbia vinto in Australia. Pensavo che ci riuscisse prima ma è un giocatore che starà a quei livelli per un po', mi ricorda Roger», dice Lindsay Vonn. L’ex campionessa statunitense, intervistata dal sito dell’Atp, scomoda addirittura sua Maestà Federer. È davvero nata una stella.