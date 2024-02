Sinner nel mirino di Anna Falchi: "Freddo e poco empatico". Poi la gaffe

02 febbraio 2024 a

Tutti pazzi per Jannik Sinner. A La vita in diretta, il programma di attualità e di informazione di Rai 1, il grande trionfo del tennista altoatesino è stato argomento di dibattito. Ospite in studio, Anna Falchi si è lasciata andare a una considerazione che i fan del campione non hanno gradito molto. Si parlava di Sanremo e della scelta dello sportivo di fare "il tifo da casa". Decisione, questa, che non ha trovato l'approvazione dell'attrice. "È un peccato, non ha fatto un'operazione simpatia proprio vincente, risulta poco empatico, freddo, anche dal luogo da dove arriva", ha detto, alludendo proprio al no al Festival e all'invito di Amadeus.

L'uscita di Anna Falchi non è piaciuta al mondo del web. "Invece lei è di una simpatia travolgente...", "Operazione simpatia? Sinner è un tennista, non un pagliaccio. La signora, invece, di cosa si occupa?", "Veramente Jannik è dolcissimo, empatico e simpatico oltre a essere rispettoso ed educato. Fa bene a non andare a Sanremo, nonostante io lo guardo trovo sia giusto così. È uno sportivo con un obbiettivo ben preciso, non è interessato a gossip, social o frivolezze varie": questi alcuni dei commenti apparsi sui social network. Ma non è finita qui. L'attrice, forse non conoscendo il calendario Atp, ha detto: "Si deve allenare ma i prossimi impegni sono l'8 maggio, mamma mia quanto si impegna". E invece dal 12 al 18 febbraio Jannik scenderà in campo a Rotterdam.