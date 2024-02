Paolo Bonolis, svolta clamorosa: "Il senso della vita" in Rai? Cosa succede

Francesco Fredella 02 febbraio 2024 a

a

a

Paolo Bonolis è una garanzia. Da sempre. Preparato, intelligente, uomo di grande acume. Ma anche ironico al punto giusto. La Rai lo vorrebbe (condizionale d'obbligo). Bonolis, con una carriera piena di traguardi alle spalle, viene corteggiato da Mamma Rai: è una garanzia per gli ascolti, da sempre. Tutto questo nell'ambito delle scadenze: il contratto di Bonolis con Mediaset terminerà (salvo rinnovi) a giugno e forse per questo motivo la Tv di Stato è pronta ad accoglierlo. “Non so se sia stanco, so però che uno dei suoi programmi, Il Senso della Vita, sarebbe perfetto in Rai. In ogni caso, al momento, non c’è altro da aggiungere”, dice in un'intervista su Italia Oggi l’Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio. Mamma Rai sembra avere le idee chiare e la dichiarazione dell'Ad suona come un vero e proprio invito.

"Chi rosica adesso...", lo smash di Paolo Bonolis: senza freni su Sinner

Mediaset, però, dall'altra parte, non mostra segni di cedimento ed abbraccia il conduttore numero uno. “Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Paolo Bonolis (…", dice Piersilvio Berlusconi. "Paolo con noi ha fatto veramente tutto, sa benissimo che oggi più che mai siamo aperti a qualunque tipo di contenuto. Se lui volesse fare una seconda serata ci metteremo in condizione di farlo, idem per una prima serata. Il contratto ha una scadenza naturale ma vi devo dire che l’anno prossimo ci sarà una nuova edizione di Avanti un Altro (…) Siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo”, continua. Il futuro televisivo di Paolo Bonolis verrà scritto nelle prossime settimane. E' un fuoriclasse assoluto, un uomo che conosce perfettamente la televisione, i suoi linguaggi, ed il pubblico. Che lo adora. Fa ancora parlare dopo le dichiarazioni del conduttore, che si è detto stanco di continuare a fare sempre gli stessi programmi: "Sono 13 anni che faccio Avanti un Altro".