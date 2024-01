Paolo Bonolis senza freni: "Sinner? Pietrangeli rosica perché..."

29 gennaio 2024 a

a

a

Paolo Bonolis senza freni dopo il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open. L'altoatesino dopo aver battuto Novak Djokovic in seminale, ha vinto con il russo Medvedev regalando all'Italia una gioia enorme. Sinner, che ha solo 22 anni, "rischia" così di diventare presto il più grande tennista italiano di sempre, per buona pace dei grandi della racchetta italica. “Nicola Pietrangeli rosica per la vittoria di Sinner, gli sta portando via tutti i titoli”, dice il conduttore a Protagonisti su Rtl 102.5, con Fredella, Simioli, Taranto e Gallo dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Pure Papa Francesco viene ammaliato da Sinner: “Complimenti per la vittoria”

Bonolis è un grande appassionato di sport e di tennis in particolare. “Sinner gli sta portando via quella gloria che ha costruito in tutta la sua carriera - ironizza il conduttore - Scherzo, ovviamente”, continua Bonolis. “Sono amico di Nicola, ci tiene ai suoi record”, dice in riferimento alla gloria azzurra, due volte vincitore del Roland Garros.