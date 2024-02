Prima di domani, Roberto Salis: "Mia figlia non sa neanche cos'ha firmato"

01 febbraio 2024 a

"Le hanno fatto firmare un foglio in ungherese. E non sa neanche lei che cos'ha firmato. Credo che non sia una procedura corretta". Roberto Salis il padre di Ilaria è stato ospite di "Prima di domani" in onda su Rete4 il 1 febbraio. Il padre della maestra parla di episodi che sono accaduti durante la detenzione della figlia nel carcere di Budapest. E non tutto sembrerebbe perfettamente limpido. Poi il signor Salis ammette alcuni precedenti: "Mia figlia è un'attivista politica, ha partecipato a tante manifestazioni e ha anche precedenti penali".

"Non è Santa Maria Goretti". La verità su Salis spiazza tutti

Poi il passaggio sulle parole del premier Meloni che ha sottolineato le lungaggini del processo. "Condivido molto la preoccupazione del presidente a proposito delle tempistiche - prosegue Roberto Salis - Anche noi quando abbiamo sentito in Aula che l'udienza successiva sarebbe stata a maggio ci siamo un po' sorpresi perché ci sembrava molto distante. Credo che il processo dovrà esser fatto in Ungheria. Sperabilmente con tempi più brevi".