Prima di domani, Feltri attacca sul caso Salis: "Cose disgustose"

Caso Salis ancora all'ordine del giorno. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Prima di domani" in onda il 31 gennaio su Rete4. In collegamento con Bianca Berlinguer c'era il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri. Che ha puntato il dito contro le condizioni in cui versano le carceri italiane.

"Le immagini che abbiamo visto di questa ragazza trascinata in tribunale con le catene alle mani e ai piedi è stata disgustosa e ripugnante. Sono cose che non dovrebbero succedere e invece succedono. E questo ha indignato tutti gli italiani. Ma quando noi rimproveriamo l'Ungheria di far subire un simile trattamento a una ragazza che forse ha commesso un reato dobbiamo fare anche un ragionamento che riguarda l'Italia perché anche le carceri italiane non sono un modello. E ci sono diecimila detenuti in più rispetto alla capienza degli istituti di pena. E quindi immaginate come si vive nelle carceri italiane dove ci sono cose disgustose".