Meteo, “solo questo”. Sottocorona e l'effetto della coda della perturbazione

31 gennaio 2024 a

a

a

Stravolgimento del meteo in vista nei prossimi giorni? Non sembra affatto così, anche se qualche leggero effetto di una perturbazione va registrato. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, si collega con la puntata del 31 gennaio di Omnibus per dare un aggiornamento sul tempo che dovranno aspettarsi gli italiani: “Situazione stazionaria, nell’insieme non cambia molto, resta questa zona di alta pressione sul Mediterraneo. Le perturbazioni, anche quelle che entrano basse, cioè abbastanza a sud poi devono scavalcare quest'altra pressione e anche questa debole perturbazione, la parte meridionale la cosiddetta coda, lascia qualche traccia di nuvole. Ma insomma c'è solo questo e la situazione non cambia. Quindi c'è la giornata che c'è qualche nuvola in più, la giornata che c’è qualche nuvola in meno, ma nell'insieme siamo sempre sullo stesso binario”.

"E' già pronto a rinforzarsi". Giuliacci: cosa arriva sull'Italia

Il focus meteo è poi sulle previsioni del tempo giorno per giorno: “Per oggi, mercoledì 31 gennaio, sono previste solo alcune di queste deboli nuvole che abbiamo visto essere la coda di una perturbazione che sta passando più a nord e quindi più di questo non c’è. Domani, giovedì 1 febbraio, ricompaiono quelle ipotesi, perché dico ipotesi perché poi molto spesso nemmeno si realizzano, di debolissime piogge, anzi di debolissime pioviggini che possono interessare in parte il basso Tirreno, la Sardegna. Al sud qualche nuvola c'è sicuramente, fra nord e centro nord in realtà anche poche nuvole. Nella giornata di venerdì 2 febbraio situazione che ritorna a un cielo in prevalenza sereno, con una nebbia persistente al nord e con le minime che sono più sono più basse. In prospettiva non cambia assolutamente nulla”.

Il robusto anticiclone non molla l'Italia. Ma quando può tornare il maltempo? C'è la data

Sottocorona conclude il proprio discorso soffermandosi sulle temperature: “Le massime previste per la giornata di oggi dicono che ci sono delle zone della pianura padana con la permanenza della nebbia dove non si raggiungono sicuramente valori elevati. In pianura fa più freddo della collina quando c'è la nebbia che appunto si mantiene anche nel corso della giornata. La tendenza nelle prossime 24 ore è di qualche recupero proprio sulla Pianura Padana e qualche leggera diminuzione su Toscana, Liguria e Sardegna e poco altro. Sono comunque - sottolinea l’esperto - variazioni molto molto piccole”.