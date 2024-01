Meteo, Mario Giuliacci avverte l'Italia: "E' già pronto a rinforzarsi"

30 gennaio 2024 a

L'Italia ha vissuto due-tre giorni con temperature leggermente più basse. Ma la situazione non cambierà sensibilmente rispetto alle ultime settimane ed è destinata a tornare sulla scia del riscaldamento globale. Lo conferma il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, dove anticipa le tendenze che vedremo nella giornata di mercoledì 31 gennaio.

"L'anticiclone nordafricano è pronto a rinforzarsi dopo gli ultimi due o tre giorni in cui si era un po' indebolito - spiega Giuliacci - Non ci saranno piogge o nevicate. Le solite nebbie dense nella pianura padano-veneta, sulle Marche e sull'ovest dell'Umbria. Massime inferiori a 10 gradi sul nord Italia per effetto della copertura da nebbie, 10-13 gradi al centro-sud, 13-15 solo sulle Isole Maggiori".