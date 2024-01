Zona Bianca, caso Ferragni: Senaldi zittisce tutti: "L'hanno già seppellita"

29 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni e il suo futuro. Se ne parla nel corso della puntata di Zona Bianca in onda il 29 gennaio su Rete4. Nello studio Mediaset c'è Pietro Senaldi, condirettore di Libero, che risponde alle considerazioni della giornalista Mirella Serri sull'influencer. "La recente legge è stata un ottimo provvedimento quindi adesso vediamo come andrà a finire - ha detto Mirella Serri - La pubblicità funziona sia nel bene che nel male perché ho l'impressione che tutta questa vicenda abbia reso molto più noto il nome di Chiara Ferragni di quanto non fosse prima. D'altra parte il problema non è solo la Ferragni ma il mercato. In Italia c'è un mercato molto importante di aziende che investono nella pubblicità sui social quindi se va via una Ferragni ne arriverà un'altra".

A quel punto interviene Pietro Senaldi, ospite in studio, che stuzzica la giornalista: "L'ha già seppellita - incalza il condirettore di Libero - Già si parla di quella dopo. E' un giudizio molto tranchant. Ma io non ho problemi, non ero affezionato alla Ferragni. Però mi sembra un giudizio piuttosto netto. Insomma morto un Papa se ne fa un altro ma prima il Papa deve morire. Ovviamente non fisicamente ma come fenomeno commerciale".