Zona Bianca, Capezzone incontenibile contro le follie sinistre: "Viene giù tutto"

28 gennaio 2024 a

a

a

Le proteste degli ultimi giorni sono argomento di dibattito nella puntata del 28 gennaio di Zona Bianca, talk show di Rete4 che vede Giuseppe Brindisi alla conduzione. Tra gli ospiti figura Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, che si sofferma sull’alzata di scudi degli agricoltori e sulle proteste degli ambientalisti: “Se tu Europa, tu Timmermans, fai delle norme che obbligano le imprese agricole e gli allevamenti o a produrre molto meno o a produrre a costi molto più alti, molte imprese chiudono e altre saltano. Poi non è che vengono a mangiare a casa mia, per questo si arrabbiano. Sugli ambientalisti mi fa piacere che si dica che non va bene vandalizzare, ma personaggi della sinistra e intellettuali tante volte dicevano che erano bravi questi ragazzi. Una magistrata ha dato pure l’attenuante di elevato valore morale quando quelli si mettono per strada e bloccano il traffico. Gli avete detto bravi, bravi, eccoli qua bravi”.

L'accoppiata Fazio-Giannini dà addosso a Meloni. E tirano fuori pure Berlusconi

Altro confronto in studio è quello sui limiti a 30 chilometri orario e Fleximan, con Capezzone che ammutolisce Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera: “Una volta eravate connessi con i cittadini, ma come fate a non capire che tra trenta all’ora e autovelox costante la gente prima o poi butta già tutto. Se devo andare a lavorare e mi trovo bloccato… Matteo Salvini si sta battendo contro questa roba, fategli critiche su altre cose, ma non su questo. Finisci per farti irretire dal Pd sulla posizione più atroce e impopolare. I sindaci decidono male…”.