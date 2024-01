Zona Bianca, Parietti si confessa sul caso Pedretti: "Perché non sono uscita di casa"

21 gennaio 2024 a

a

a

Odio sui social, tra le vittime c'è stata anche Alba Parietti. La confessione è arrivata nella puntata di "Zona Bianca" in onda il 21 gennaio su Rete4. Il dramma è legato alla partecipazione del figlio Francesco Oppini al Grande Fratello e, soprattutto, alla sua uscita dalla Casa di Cinecittà.

"Quando mio figlio è uscito dal Grande Fratello hanno subodorato che io fossi favorevole alla sua uscita dalla Casa - ha raccontato Parietti - In una sola giornata mi è arrivata una valanga di insulti a livelli di odio e livore inimmaginabili. In un giorno solo me ne sono arrivati 15mila. Ebbene, io che ho le spalle larghissime, non sono uscita di casa per tre giorni".