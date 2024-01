Sanremo 2024, Amadeus invita Sinner al Festival: "Cosa devi fare all'Ariston"

Francesco Fredella 29 gennaio 2024 a

Il sogno di Amadeus si chiama Sinner. Il conduttore, che sta per iniziare il suo quinto (e forse) ultimo Festival vorrebbe sul palco dell'Ariston Jannik Sinner: il ragazzo d'oro, più amato da tutti (sportivi e non) potrebbe arrivare come super ospite a Sanremo. Sarebbe un colpaccio per il grande Amadeus, alle prese con le ultimissime rifiniture prima dell'inizio della kermesse canora. Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama. Complimenti. Questo messaggio è per te Jannik. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l'invito a venire al festival di Sanremo". Inizia così il messaggio video con cui Amadeus invita dai suoi profili social Jannik Sinner al festival di Sanremo.

“Non ci andrei”. Sinner gela Amadeus: cosa dice sull'invito a Sanremo

"Tutti me lo chiedono, ovviamente - dice sui social Amadeus - c'è la grande gioia di vederti a Sanremo. Non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il Teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Ciao Jannik, sei il numero uno". Ma Sinner dal 5 febbraio è atteso al torneo Atp di Marsiglia. Potrebbe fare un salto a Sanremo, che dista appena 250 km da Marsiglia.

Sinner, in un'intervista di stamattina a Il corriere della sera, fa intuire che preferisce il campo da tennis al palco dell'Ariston. Cambierà idea? Per adesso, il tennista numero uno al mondo è atteso a Roma dal presidente della Repubblica Mattarella. Anche il Papa si è congratulato con lui per la vittoria in Australia. Ed è per questo motivo che Amadeus lo vorrebbe al Festival. Da rumors, sembra che siano già partiti i primi contatti. Immaginate cosa potrebbe accadere se Sinner incontrasse, nella serata della finale, Fiorello che è da sempre un grande appassionato di tennis. Lo show è assicurato.