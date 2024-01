VivaRai2, Fiorello spiazza tutti e annuncia la nuova co-conduttrice del dopo Festival

27 gennaio 2024 a

«Anche noi avremo una ‘cocò’, una co-conduttrice, la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi. E la cosa bella è che lei ancora non lo sa: lo saprà solo se in questo momento sta guardando la tv...». Ad annunciare che Marcuzzi sarà la co-conduttrice delle serata di ‘Viva Rai2’ in diretta da Sanremo dopo il Festival, nello studio glass posizionato davanti al Teatro Ariston, è Fiorello, in collegamento con Tg2 Post diretto da Antonio Preziosi, ospite della conduttrice Manuela Moreno. Fiorello ha poi svelato che «è partito l’invito per Adriano Celentano al Festival di Sanremo». E commenta: «Lui ti sorprende sempre, nelle sue scelte, in tutti i sensi. Molto probabilmente ci sorprenderà anche stavolta, sia se dovesse venire sia se non dovesse venire».

Poco dopo l’intervento televisivo di Fiorello è arrivato con un video su Instagram il sì di Alessia Marcuzzi alla proposta di co-condurre con lui le dirette di ‘Viva Rai2’ da Sanremo, nelle notti delle Festival. «Sì sarò la tua co-co, co-co, co-conduttrice!», ha detto Marcuzzi. «Fiorello è pazzo, completamente pazzo. Io stavo passeggiando con il mio cane e mi telefonano i miei genitori per dirmi che lui era al Tg2. Lui non mi ha avvisato, ho avuto la sorpresa tramite le telefonate. Mia madre e mio padre mi hanno detto che la richiesta è arrivata in diretta. Ti voglio comunicare caro Fiorello che non ho impegni in quel periodo ma se anche li avessi avuti avrei detto di sìììììììììì». Una sorpresa per nulla sgradita.