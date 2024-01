Sinner a Sanremo? "Ha dato forfait": ecco l'indiscrezione-bomba

29 gennaio 2024 a

Tutti pazzi per Jannik Sinner, il tennista altoatesino che ieri ha vinto gli Australian Open ed è entrato nella storia del tennis italiano. Pioggia di elogi per lo sportivo da ogni fronte. Questa mattina, poi, l'invito di Amadeus. Il direttore artistico della 74esima edizione del Festival di Sanremo è uscito allo scoperto: "Vieni al Festival Jannik, quando vuoi in una delle cinque serate. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo - ha dichiarato il conduttore in una story su Instagram - C’è la grande gioia di vederti qui". "Non devi ballare o cantare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi", ha aggiunto. Ma da subito la presenza del campione all'Ariston è sembrata una possibilità remota. Il motivo? "Conoscendomi io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io", avrebbe dichiarato dopo il grande trionfo a Melbourne. Eppure non sembra detta l'ultima parola.

Video su questo argomento Amadeus invita Sinner a Sanremo "Prenditi la standing ovation"

A sganciare la bomba è il Corriere della Sera. Il quotidiano ha infatti riportato la notizia secondo cui Jannik Sinner, che proprio nel periodo sanremese sarebbe stato impegnato in un evento sportivo a Marsiglia, avrebbe ufficializzato il suo forfait. Un dietrofront, che, stando a quanto si legge, non sarebbe stato ben digerito dall'organizzazione del torneo della città francese. "Sinner snobba l’Open 13 Provence 2024": questo l'annuncio che era inizialmente stato pubblicato su X. Tweet che però è stato presto rimosso e riformulato con parole meno nette: "Sinner dà forfait all’Open 13 2024". Possibile che l'altoatesino abbia scelto di scendere la grande scalinata del teatro Ariston? Per ora, da parte sua, nessuna dichiarazione.