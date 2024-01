Che Tempo che Fa, figura surreale di Conte: la domanda di Fazio fa calare il gelo

29 gennaio 2024 a

Figura surreale di Conte durante la puntata di Che Tempo che Fa del 28 gennaio 2024. Fazio chiede a Conte chi preferisca e Conte fa di tutto per glissare la domanda. "Se mai mi trovassi a ricoprire una nuova responsabilità cercherei di tutelarmi - risponde Conte visibilmente imbarazzato - Hanno due approcci ideologici completamente diversi. Uno potrebbe essere più vicino alla sfera progressista e l'altro no. Però, per esempio, sulla guerra potrebbero invertirsi le cose. Non ha senso che io mi metta qui a fare il tifo per l'uno o per l'altro".

A quel punto Fazio lo incalza con la vicenda di Capitol Hill. E Conte replica stizzito: "Sull'assalto a Capitol Hill ho preso le distanze - prosegue il leader grillino - Quella è una pagina nera della democrazia americana. Lasciamo che i giudici facciano i loro accertamenti e le loro verifiche".