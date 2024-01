Che tempo che fa, il teatrino di Giannini e Fazio anti-Meloni: “In difficoltà”. E tirano fuori Berlusconi

28 gennaio 2024 a

Massimo Giannini all’assalto di Giorgia Meloni. L’editorialista di Repubblica è ospite della puntata del 28 gennaio di Che tempo che fa, talk show della domenica sera del canale Nove che viene condotto da Fabio Fazio, e critica pesantemente la leader di Fratelli d’Italia dopo il premier-time tenuto in settimana: "Per una volta le opposizioni rappresentate dai leader hanno dato una buona prova e Giorgia Meloni in Parlamento, dove generalmente va in carrozza, anche con toni molto sprezzanti e toni sempre piuttosto esasperati, stavolta è stata in difficoltà. E' stata brava Elly Schlein e sono stati scarsi probabilmente i consiglieri di Giorgia Meloni”.

“Le hanno fatto dire una cosa che è stata un’alzata piuttosto straordinaria per Schlein, che ha schiacciato, cioè parlando dei tagli alla sanità e dei tetti di spesi alla sanità, la presidente del Consiglio ha fatto riferimento al passato, perché da sempre si mettono i tetti e si taglia la sanità, ha parlato del 2009 e a quel punto nella replica Schlein ha avuto gioco facile nel dire che Meloni – dice ancora Giannini con Fazio che gli fa l’eco - era ministra del governo Berlusconi. Il gioco che fa questo governo è sempre lo stesso alla fine, fanno finta di essere arrivati per la prima volta nella stanza dei bottoni, e come partito lo sono, senza considerare che nel passato ciascuno o molti di loro, a partire dalla premier, hanno condiviso il potere con Silvio Berlusconi. Così nuovi in fondo non lo sono".