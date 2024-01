Che tempo che fa, Fazio insiste su Rai e Meloni: Annunziata rovina il giochino

Sullo stesso argomento: Su De Fusco i radical-frignoni si confermano rosiconi

Alla fine a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, si parla sempre di Rai. Il passaggio del presentatore ligure dal servizio pubblico a Discovery è avvenuto nello stesso periodo in cui Lucia Annunziata ha abbandonato la Rai e il suo Mezz'ora in più per divergenze con la maggioranza al governo. L’ospitata della giornalista è l'occasione per tornare a pungere la Rai, ma Annunziata non offre sponde a Fazio. Nella puntata di domenica 21 gennaio, il conduttore entra subito nell'argomento chiedendo all’ospite se si fosse pentita di aver lasciato la tv pubblica: "Credo che alla fine fosse la scelta giusta, non mi sono mai pentita", risponde Annunziata che argomenta il suo pensiero.

Rispondendo alle considerazioni di Fazio, spiega che "i giornalisti sono dei professionisti e quindi quando non vanno d'accordo con gli editori devono dire che non sono d'accordo, è la cosa più importante da fare". E ancora: "Il punto sono gli editori e giornalisti: gli editori cambiano o hanno il potere, hanno i soldi e vogliono cambiare". I giornalisti invece "se non sono d'accordo se ne vanno, grandi temi e grandi discussioni sui media non ne faccio. Penso a quello che il mio percorso", afferma Annunziata che rovina in una certa misura le uova nel paniere faziano.

"Mi sono dimessa tante volte", ha ricordato Annunziata con Fazio che, a questo punto, si è limitato a un "certo" sussurrato al microfono. Nel corso dell'intervista si è parlato anche di politica, naturalmente, con Annunziata che ha spiegato che la premier Giorgia Meloni "è un avversario formidabile, durerà tutta la legislatura", e che "il vero problema è all'opposizione". Anche in questo passaggio, forse, il padrone di casa potrebbe essere rimasto un po' deluso.