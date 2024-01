Ferragni, Lucarelli: "Pannelli Pantene ritirati" da profumerie e supermercati

28 gennaio 2024 a

a

a

Chiara Ferragni ha deciso di ritagliarsi una parentesi di serenità in montagna. Mentre Fedez si è mostrato a casa e in compagnia dei figli Leone e Vittoria, l'influencer si è concessa qualche ora di stop con gli amici. Intanto, però, nuove informazioni legate al pandoro-gate e all'inchiesta (che si è allargata a macchia d'olio) sono state fatte circolare nelle ultime ore. È ancora Selvaggia Lucarelli a svelare dei retroscena: "Perfetti chiede il ritiro degli stock gomme Chiara Ferragni nei Carrefour; Pantene ha chiesto a profumerie e supermercati di eliminare i pannelli brandizzati Ferragni e di sostituirli con dei nuovi pannelli", ha scritto sui social. Possibile che le aziende stiano facendo un passo indietro per evitare ripercussioni?

"La beneficenza si fa gratuitamente": affondo di Giorgi a Ferragni

Sui pannelli pubblicitari di Pantene, l'azienda svizzera di shampoo e prodotti per capelli facente parte del gruppo Procter & Gamble, non si è saputo molto di più. Sulle gomme, invece, sì. Perfetti Van Melle, l'azienda specializzata nella produzione di caramelle e chewing gum, ha iniziato a ritirare dal mercato le Daygum brandizzate dall'imprenditrice digitale. Il motivo, però, non sembra legato allo scandalo dei pandori e quanto esso ha scatenato. A fare chiarezza è stata Perfetti. "Trattandosi di una Limited Edition era già previsto il ritiro graduale dell'invenduto dal mercato dal mese di novembre dello scorso anno, anche se questa comunicazione è effettivamente recente ma in altri punti si è già provveduto in passato", ha detto a Fanpage.it.