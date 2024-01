Pancreas, Fedez lancia l'allarme per i malati: “Mancano gli enzimi”

27 gennaio 2024 a

Un appello per tutti coloro che hanno dei problemi al pancreas. A lanciarlo è stato Fedez, che per un po’ ha dimenticato tutte le polemiche del pandoro-gate che ha travolto la moglie Chiara Ferragni. “Sto ricevendo tantissime mail su un problema che ho riscontrato anche io. Essendo stato operato al pancreas, come tutte le persone come me ho bisogno di assumere enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il cibo, e stiamo avendo dei problemi. L’azienda che li produce sembrerebbe essere una sola, e da un mesetto a questa parte sembra non si trovino”, il messaggio del rapper nelle sue stories di Instagram sulla carenza degli enzimi pancreatici, proteine di cui necessita chi è stato operato al pancreas per poter assimilare il cibo.

“Un problema che sto riscontrando anche io - spiega il giudice di X Factor - che avevo da parte una piccola scorta di enzimi pancreatici, li sto finendo e non riesco a trovarli”. “Come si può risolvere? Senza non possiamo mangiare, non assimiliamo nulla e quando andiamo in bagno non è divertente”, aggiunge Fedez, che poi ha pubblicato una serie di messaggi nei quali diversi utenti gli hanno fatto presente che il problema è sentito da più parti. “Sembrerebbe che la questione sia più grande di quanto sembrasse all’inizio e che nel nord Italia non ci sia più. Mandateci le vostre mail così provvederemo a contattare l’Aifa”, ha aggiunto ancora Fedez taggando nelle stories il ministero della Salute.