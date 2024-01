Kate Middleton, degenza lunga e ipotesi. Caprarica: "Tutte chiacchiere"

25 gennaio 2024 a

Ansia e preoccupazione per Kate Middleton. "Dai miei colleghi britannici non trapela alcuna indiscrezione riguardo lo stato di salute di Kate Middleton. Tuttavia, se si esclude una patologia oncologica dell’apparato genitale, i tempi di ricovero - 14 giorni dall’intervento chirurgico a cui la principessa del Galles è stata sottoposta, e i 3 mesi di degenza che dovrà rispettare - sono troppi, e per questo motivo compatibili con le conseguenze di un’endometriosi profonda, malattia invalidante che interessa l’apparato genito-urinario e la zona dell’intestino, tra colon retto e utero. L’endometriosi, infatti, causa forti dolori prima e durante il ciclo mestruale, quando si hanno rapporti sessuali e nella fase di defecazione. Dolori lancinanti che si manifestano anche con la minzione", ha dichiarato all’Adnkronos Salute Vito Trojano, presidente della Sigo - Federazione italiana di ginecologia e ostetricia, tornando sui problemi di salute della principessa Kate. Le condizioni di salute della principessa del Galles sono state argomento di dibattito anche a Pomeriggio 5, il programma di informazione e di intrattenimento condotto da Myrta Merlino.

Antonio Caprarica, ospite in collegamento con lo studio della trasmissione di Canale 5, è intervenuto in diretta tv. L'esperto reale, che qualche giorno fa aveva ipotizzato una "diverticolite acuta", ha oggi precisato: "Anche l'ultima ipotesi, noi stessi avevamo accennato alla diverticolite acuta, che potrebbe spiegare la lunga degenza. In questo caso, però, credo che sinceramente finché non ci verrà detta una parola chiara da Kensington Palace o da Buckingham Palace, il resto sono tutte chiacchiere". Poi ha aggiunto: "Molto preoccupanti, questo sì".