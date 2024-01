Kate Middleton, il dubbio dell'esperta reale: "Problemi preoccupanti"

23 gennaio 2024 a

Diverticolite. È l’ultima ipotesi circolata per spiegare l’intervento di chirurgia addominale a cui è stata sottoposta Kate Middleton e le tempistiche di recupero citate nella nota di Buckingham Palace. Una nota con cui però è stata anche alzata la barriera del massimo riserbo sulla situazione della principessa del Galles. "Una delle ipotesi più accreditate che gira negli ambienti londinesi è che si sia trattato di un intervento dovuto a una diverticolite acuta", ha detto dopo la diffusione della notizia il giornalista Antonio Caprarica, esperto di reali inglesi. Ma cos’è la diverticolite acuta e quali sono i rischi? Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Maurizio Vecchi, professore ordinario di Gastroenterologia all’università Statale di Milano. "La diverticolite acuta è sostanzialmente un’infiammazione del diverticolo con una piccola o più grande perforazione. E in funzione anche della dimensione di questa perforazione l’evento infiammatorio può localizzarsi in un punto dell’addome o nei casi più gravi può diffondersi e portare anche a una peritonite diffusa", ha chiarito.

Ipotesi "diverticolite acuta" per Kate, bomba su Harry: "Saputo dai giornali"

Ma forte è la preoccupazione e poco altro è filtrato. Ora, Angela Levin ha definito i problemi di salute della possibile futura regina "molto preoccupanti". L'esperta reale ha posto l'accento sul lungo ricovero: "È molto insolito rimanere in ospedale per 14 giorni se a casa hai tutto il comfort di cui hai bisogno e qualcuno potrebbe venire a prendersi cura di te", ha detto. Poi Levin ha sottolineato come questa situazione possa essere "spaventosa", questa la parola usata, per la principessa del Galles. Intervento, questo, che ha destato nuovamente i dubbi del popolo britannico sulla comunicazione di Kensington Palace. Se a corte si vocifera che la futura regina continuerà a supervisionare il suo lavoro da reale anche durante il periodo di stop, da remoto, dalla residenza reale hanno dichiarato che verranno forniti aggiornamenti solo quando ci saranno nuove informazioni significative.