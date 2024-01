Totti-Ilary, colpo di scena. Cristiano Iovino, altro che caffè: "Con lei..."

Alice Antico 25 gennaio 2024 a

Sembra non voler giungere al termine la "soap" sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Franceso Totti. Manca poco alla sentenza, ma continuano a uscire gossip e dichiarazioni importanti. Stando alle ultimissime novità infatti, non sarebbe stato un "unico" caffè a mettere in crisi la coppia, come aveva raccontato la Blasi. La "verità" di Ilary è stata smentita dal diretto interessato con cui la presentatrice avrebbe avuto modo di prendere il famoso caffè: Cristiano Iovino. Ilary spiegava nel docufilm di Netflix che, insieme all'amica e hairstylist Alessia Solidani, era andata a casa dell'imprenditore e persona trainer a Milano, per un innocente caffè. Ma quando Totti lo ha scoperto, glielo ha rinfacciato e il loro matrimonio sarebbe andato in crisi.

“Mi sono sentita in colpa per mesi”, confessava Ilary nel documentario, nel cui finale poi ironizzava: “A saperlo, oltre al caffè avrei fatto altro”. Ma a quanto pare dell’altro c'è stato, ha raccontato Iovino durante un’intervista a “Il Messaggero” in cui rivela: "Abbiamo avuto una frequentazione intima". "In realtà avrei voluto continuare a non parlare dell'argomento. Mi sono infatti tenuto sempre in disparte senza dire la mia. Ci tengo molto alla mia privacy”, ha esordito Iovino, “Però sono stato tirato costantemente in ballo; è circolata su molti giornali la notizia che indica il mio nome come causa di separazione in corso tra loro. Alla luce di questo ho deciso, per una volta, di parlare io”.

Poi ha raccontato l’inizio della sua conoscenza con Ilary: “Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona e una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma”. Poi ha confidato: "C'era timore da entrambe le parti. Io non volevo finire al centro di un caso mediatico, ma a quanto pare qualcosa è andato storto”. “Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia ai Parioli”. Iovino ha detto a “Il Messaggero” anche di una proposta da parte di Ilary di raggiungerla a New York, “Ma alla fine decisi di non andare”, ha raccontato. Quindi, quando il personal trainer ha iniziato la sua frequentazione con la Blasi, lei era ancora una donna sposata anche se, ha detto l’imprenditore: “Mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere”.

Il racconto di Iovino si riferisce al 2021, periodo precedente l’uscita delle foto di Totti con l’attuale compagna Noemi Bocchi. Alla domanda: “Quando è terminata questa relazione tra lei e Ilary?”, Iovino ha risposto: “La parola relazione ingigantisce quello che realmente c'è stato tra di noi. Diciamo che non ci siamo più visti come prima dopo il weekend sfumato a New York. Siamo rimasti sempre in buoni rapporti, almeno fino all'uscita del suo documentario. Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me, anche se indirettamente. Tutti però hanno capito il riferimento a me e hanno cominciato a contattarmi tanti giornalisti, alcuni sono venuti sotto casa. La mia quotidianità e serenità è stata destabilizzata per diverse settimane”. Il personal trainer ha concluso affermando che la fine della loro frequentazione è stata spontanea perchè “nessuno dei due voleva di più” e soprattuto che tutte le sue dichiarazioni sono dimostrabili. Anche se “Spero non ce ne sia bisogno”, ha confidato.