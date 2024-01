Azioni Vianini per Rattazzi e Malagò: l'investimento milionario

Andrea Giacobino 24 gennaio 2024 a

Lupo Rattazzi, azionista fra l’altro della Giovanni Agnelli Bv, e Giovanni Malagò presidente del Coni, hanno sborsato qualche giorno fa 1,23 milioni di euro. L’importo è uscito dalla GL Investimenti che i due imprenditori controllano pariteticamente al 50% ed è servito per sottoscrivere 1,55 milioni di nuove azioni emesse dalla quotata Vianini, gruppo immobiliare la cui proprietà fa riferimento al costruttore, editore e finanziere romano Francesco Gaetano Caltagirone. In particolare i nuovi titoli sono stati rilevati a 0,797 euro cadauno e sono stati sottoscritti nell’ambito di un aumento di capitale di 60 milioni lanciato a fine dello scorso dicembre e appena chiuso con l’89,7% di soci aderenti.

All’assemblea degli azionisti di Vianini dell’11 dicembre scorso che approvò la ricapitalizzazione la società di Malagò e Rattazzi (che è consigliere d’amministrazione di Vianini) era presente con 620mila azioni. L’ultimo bilancio disponibile di GL Investimenti chiuso a giugno del 2022 ha evidenziato un utile di 4,1 milioni in progresso da quello di 3,1 milioni del passato esercizio, con un patrimonio netto a oltre 51 milioni. Gli asset immobilizzati, cioè il «giardinetto» dei titoli stabilmente in portafoglio (tra i quali, appunto, le azioni Vianini) era in carico a quasi 20 milioni.