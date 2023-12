Antonino Spinalbese si occuperà di marketing: è la terza società dell'ex di Belen

Andrea Giacobino 27 dicembre 2023 a

Antonino Spinalbese è un fotografo, imprenditore ed ex hair stylist di 28 anni di Torre del Greco, noto per essere stato il fidanzato di Belen Rodriguez con la quale ha avuto una figlia di nome Luna Marie. Spinalpese ha lanciato la sua terza società dopo la Stan Mgmt srl e la Santa Gertrudis srl che questa volta si occuperà di marketing. Nelle scorse settimane, infatti, a Milano davanti al notaio Vera Tagliaferri s’è presentato lo stesso Spinalbese per costituire con un capitale sociale di 10mila euro la Spinluna srl di cui sarà amministratore e socio unico.

La newco si occuperà della «conduzione di campagne marketing su social media – si legge nello statuto – e altri servizi pubblicitari miranti ad attirare e assicurare la fedeltà dei clienti attraverso la promozione di prodotti», «la conduzione di campagne pubblicitarie», «le strategie di web marketing», «la cessione dei diritti d’immagine propri e di terzi» e «l’attività di pubbliche relazioni». Stan Mgmt ha chiuso il bilancio 2022 con ricavi per 110mila euro e un utile mentre nello stesso periodo Santa Gertrudis ha perso 6mila euro su 3mila euro di ricavi.