Santo Versace e la moglie si dividono il mattone di lusso

Grandi manovre nel mattone per Santo Versace, l’imprenditore basato a Roma fratello del famoso defunto stilista Gianni e fra l’altro socio e presidente della casa di produzione cinematografica Minerva Pictures Group. Qualche giorno fa, infatti, nella Capitale davanti al notaio Fabiana Togandi si sono presentati lo stesso Versace e la moglie Francesca De Stefano per registrare un «atto di assegnazione di beni a soci di società in accomandita semplice (sas, ndr)». Si tratta della Giardinisedici di cui Versace ha il 97 per cento e la consorte il restante 3 per cento, che è proprietaria di un importante immobile a Milano nella centrale via Fatebenefratelli (con 15 stanze per circa 370 metri quadrati) con cantina (13 metri quadrati), oltre a partecipazioni nelle società Verde e Vulcano e un motoveicolo Piaggio Liberty.

L’accomandita, sciogliendosi, a rimborso dei conferimenti degli azionisti nella società, degli utili non distribuiti e delle riserve disponibili ha quindi assegnato il 97 per cento dei beni a Versace e il resto alla moglie. L’immobile ha un valore contabile di 3,6 milioni e un valore di mercato pari a 6,4 milioni mentre le due partecipazioni societarie valgono 367mila euro.