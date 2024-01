Ferragni, la previsione dell'esperto dei social: perché "mai più niente come prima"

24 gennaio 2024 a

a

a

Chiara Ferragni è tornata a parlare via social con i suoi follower, ma il ritorno su Instagram sta avvenendo per gradi. Solamente ieri alcuni utenti si sono resi conto che l'influencer, dopo averli bloccati, ha riabilitato i commenti. Possibile che alla base della gestione del suo profilo ufficiale ci sia una strategia? Nessuno può dirlo. Ma quali sono i possibili scenari ai quali l'imprenditrice digitale sta andando incontro? A parlare del caso che più sta facendo dibattere nelle ultime settimane è stato Riccardo Pirrone. Il presidente dell'Associazione Nazionale Social Media Manager, attraverso un'intervista concessa a Il Messaggero, ha cercato di fare il punto della situazione. "La 'vecchia e cara' Chiara Ferragni, piena di dolcezza e carità, non esiste più", ha detto.

Dietrofront di Ferragni sui commenti social: l'ultima mossa strategica

"Il comeback di Chiara Ferragni sta andando per gradi. Sta cercando di tornare a piccoli passi online, attraverso degli espedienti. Ha fatto vari passaggi: prima il video di scuse, con l'errore di comunicazione palesato. Poi un momento di silenzio e successivamente le stories su Instagram con i figli, per tornare alla normalità (ma senza post, perché si aspettavano tutta una serie di commenti negativi). Dopo i post senza commenti e ora con i commenti filtrati, dove possono commentare solo i suoi amici": così l'esperto ha riassunto i passaggi attraverso i quali Ferragni sta cercando di riguadagnare una parentesi di normalità. Secondo Pirrone, però, l'influencer dovrebbe proprio ripensare i contenuti: "C'è da rivedere un po' tutta la sua linea editoriale. Non tornerà mai più niente come prima, perché è un personaggio che vive della sua figura e che vive di sponsorizzazioni", ha ammesso.

Fiorello demolisce Pozzolo e Ferragni in un colpo solo: la battuta lascia di stucco

Il presidente dell'Associazione Nazionale Social Media Manager ha posto l'accento poi sulla necessità dell'imprenditrice di riconquistare il supporto dei seguaci e la fiducia delle aziende. "Le aziende ora non si azzarderebbero più a sponsorizzare un contenuto con lei, rischiando di essere travolte da shitstorm", ha affermato. Pirrone ha chiarito che, tra Ferragni e il marito, "il vero influencer è Fedez. Perché a livello di engagement ne ha molto di più".