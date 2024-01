Ferragni, dietrofront sui commenti social: l'ultima mossa dell'influencer

23 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni risulta indagata per truffa aggravata non solo per il pandoro pensato in collaborazione con Balocco, ma anche per le uova di Pasqua e le bambole, prodotte rispettivamente con Dolci Preziosi e Trudi. "Una volta che il procuratore generale presso la Cassazione avrà individuato il pubblico ministero territorialmente competente, chiariremo al designato magistrato ogni aspetto delle tre vicende", hanno affermato i legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. L'influencer, intanto, è tornata a parlare ai suoi follower: quotidianamente pubblica scatti e video che la ritraggono per lo più a casa e con i figli Leone e Vittoria. "Vi leggo", ha scritto l'imprenditrice digitale. Ma i follower più attenti hanno fatto notare, in rete, che i commenti erano ancora disattivati e che, quindi, non potevano risponderle. Oggi Ferragni ha cambiato strategia.

"I capelli stanno crescendo", ha digitato l'influencer più seguita d'Italia. Parole, queste, legate alle fotografie condivise, che la ritraggono prima con i capelli corti e poi con i capelli più lunghi. Il post è piena dimostrazione di un tentativo dell'imprenditrice di tornare a una sorta di normalità. Ma qual è il motivo per cui molti ne stanno scrivendo? È riapparsa l'icona che indica la possibilità di esprimere i propri pareri. Tuttavia, molti fan sono rimasti di sasso quando hanno letto la seguente frase: "I commenti su questo post sono stati limitati". Un ritorno social, quello di Ferragni, molto in sordina. Possibile che si tratti di una nuova strategia per riconquistare il supporto dei seguaci? Nessuno lo sa.