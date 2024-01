Laura Boldrini, cosa le scappa su Arianna Meloni: Chirico sbotta: "Da donna..."

23 gennaio 2024 a

Le frasi della premier Giorgia Meloni sull'"amichettismo", antica malattia italica fortemente connessa all'"egemonia culturale" della sinistra che si coopta e si difende in circoli e circoletti, fanno arrabbiare Laura Boldrini che sbotta nel salotto tv di Bianca Berlinguer. "Allora può dire familismo, visto che lei ha messo la sorella a capo del partito e il cognato a fare il ministro", attacca l'esponente del Pd nella puntata di martedì 23 gennaio di Prima di domani. A confermare la bontà delle sue argomentazioni, è la stessa Boldrini: "Questa è una discussione squallidissima, veramente Berlinguer, troppo squallida, bisognerebbe andare sui temi". In collegamento c'è Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia che sbotta: "Comiche, siamo alle comiche". Ma a prendere la parola dopo Boldrini è la giornalista Annalisa Chirico che punta il dito contro la dem per una particolare espressione che ha usato nel dibattito.

"Onorevole Boldrini, da donna" non è accettabile "usare quella espressione che lei ha usato verso Arianna Meloni che non è qui purtroppo", attacca Chirico che ricorda come Arianna Meloni fa politica da sempre accanto a Giorgia: "Forse lei non conosce la sua biografia", dice la giornalista. Interviene a quel punto Berlinguer, che non ha colto quale frase di Boldrini ha fatto indignare Chirico: "Non ho capito perché hai detto 'da donna'...". "Non è che Giorgia Meloni ha messo 'sua sorella', Boldrini forse non conosce la biografia di Arianna Meloni", rimarca Chirico, "ha cominciato a fare politica insieme a Giorgia Meloni da giovanissima, da prima di lei, non si può dire che è stata messa dalla sorella, entrambe erano dividevano questo percorso", conclude la giornalista.