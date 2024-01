Stasera Italia, Bianca Berlinguer non va in onda. "Lieve indisposizione"

Luca De Lellis 22 gennaio 2024 a

C’è aria di mistero intorno all’assenza di Bianca Berlinguer dalla conduzione di Prima di domani. Infatti, la conduttrice ex Rai passata nell’ultima stagione televisiva alla guida dei talk di Mediaset, avrebbe dovuto presentare la puntata odierna della trasmissione di Rete 4. Invece, dopo la sigla iniziale, è apparsa sul teleschermo per sostituirla Sabrina Scampini, che ha dovuto rivelare la ragione che si cela dietro la mancanza della figlia dello storico segretario del Partito Comunista. “Bianca Berlinguer ha avuto una lieve indisposizione, quindi sono lieta di poter aiutare”, ha esordito la conduttrice in supplenza.

Sforzandosi in un rapido esercizio di memoria, però, bisogna rimembrare come risalgano soltanto a una settimana fa le minacce di lasciare il programma Prima di domani (Rete 4) nel giro “di 3 giorni”, a seguito della strigliata lanciata alla propria redazione e ripresa senza sconti nel fuorionda proiettato da Striscia la notizia. Bianca Berlinguer redarguiva i propri colleghi in malo modo: “I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena…tutti! Non c'era un pezzo decente - ripeteva strigliando gli autori - Fateli venire, glielo devo dire. Voi non date indicazioni...”. Indirizzando poi un avvertimento a un dirigente presente in studio: “Questi sono i miei ultimi 3 giorni, fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando. E che mi frega!”.

Il caso sembrava poter essere rientrato quando Berlinguer è tornata in onda, facendo pubblica ammenda e difendendo il “lavoro ottimo, prezioso e difficile della mia redazione”. Ora però il forfait, rimediato da Mediaset con la sostituzione di Sabrina Scampini, che ha specificato come Bianca Berlinguer “farà il suo rientro già da domani”. Chissà che non ci sia ancora qualche scricchiolio residuo della gaffe di qualche giorno fa.