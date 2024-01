Ferragni, Belen spiazza tutti: "Rabbia" e cattivi rapporti. Poi fa dietrofront

22 gennaio 2024 a

a

a

Non era mai successo prima d'ora. Belen Rodriguez ha vuotato il sacco e ha detto tutta la sua verità su Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo del pandoro e le numerosissime discussioni sui social e sull'uso che ne va fatto, la showgirl ha sentito il bisogno di mettere giù la maschera e di esternare il suo punto di vista sulla questione e sull'imprenditrice digitale. "Sono un po' di giorni che ho un pensiero ricorrente ed è quello di sentirmi in colpa per aver avuto dei pensieri impuri": così ha esordito l'argentina in una storia pubblicata su Instagram. Poi Belen ha iniziato a giocare a carte scoperte: "Vi spiego meglio: Quando qualcuno ci fa del male, cosa vuoi? Che quella persona paghi! Che la vita le restituisca la stessa moneta. Ecco. In queste settimane per svariate motivazioni pensieri del genere hanno avuto vita dentro la mia complessa testolina".

"Non funzioni e prendono una più giovane": Belen vuota il sacco

La conduttrice ha spiegato, però, che dopo la "rabbia" arriva la calma e ha ammesso: "Sono calma, la tempesta è passata". "Ho provato rabbia nel leggere l'accaduto su Chiara Ferragni. Con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei, quello che volevo dirvi è che oltre la stima professionale c'è anche l'umanità", ha proseguito, rivelando a tutti di non andare d'accordo con l'influencer. "E vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire basta! Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po' di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto", ha aggiunto la showgirl, per poi concludere: "Tutti possiamo sbagliare, l'importante è aver capito, rimediare e tornare più forti di prima. Forza Chiara!".