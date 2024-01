Viva Rai2, "la castità": Fiorello scatenato. Così chiama in causa De Martino

22 gennaio 2024 a

a

a

Una nuova settimana, una nuova puntata di Viva Rai2, l'esplosivo morning show targato Rosario Fiorello. Lo showman, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno suonato la sveglia nelle case degli italiani con la consueta rassegna stampa, ma anche con balli, musica e tante risate. L'annuncio del ritiro dalla scena musicale di Claudio Baglioni? La notizia più dibattuta: "Claudio, non puoi farci uno scherzo così! Se canto è perché ho sentito te", ha detto il cabarettista con sincerità. Non è mancata l'ironia, protagonista del programma dei record: "Vedete che poi la gente imita. Ad esempio i Gemelli di Guidonia hanno annunciato ‘termineremo la nostra attività entro il 2084. Saranno i nostri ultimi 21.800 giorni!'". Cantautore romano a parte, i telespettatori più attenti non si sono fatti scappare una frecciata diretta a Stefano De Martino.

“Per colpa del traffico...”. Lo sfottò a Mourinho e la fulminata a Vannacci: Fiorello show

Leggendo l'articolo di un giornale, Fiorello ha recitato: "La castità. L'analisi di Vito Mancuso". Biggio, spalla delllo showman, ha aggiunto: "Famoso teologo". Ma il conduttore di Viva Rai2 ha aggiunto un po' di pepe alla notizia. "Chi hanno intervistato sulla castità?", ha chiesto. Poi subito la stoccata al ballerino: "Hanno intervistato Stefano De Martino". Forte boato nel glass e grandi risate. Il riferimento, celato ma acuto, è ovviamente all'intervista concessa da Belen Rodriguez a Mara Venier sulla separazione e sui presunti tradimenti. Più volte il cabarettista, nel corso delle puntate della sua trasmissione, ha tirato in ballo l'ex allievo di Amici ed ex marito della showgirl, ma sempre con maestria. Anche oggi, infatti, Fiorello ha concluso inviandogli i saluti: "Ciao Stefano", ha detto sorridendo.