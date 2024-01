Tagadà, Carlo Calenda svela con chi si vuole candidare: "Chi è il nostro frontman"

17 gennaio 2024 a

Carlo Calenda rivela la sua volontà di allargare l'area delle alleanze in vista delle prossime elezioni europee. Il leader di Azione lancia una proposta per +Europa. E rivela che, sul tavolo, c'è anche l'asse con Carlo Cottarelli che potrebbe addirittura diventare il frontman della coalizione.

"Se lo vuole fare siamo disponibili a fare un accordo con +Europa - anticipa Calenda - Carlo Cottarelli ha detto che è disponibile a correre e potrebbe essere il frontman di una coalizione tra +Europa e Azione. Se la strada è: mettiamoci tutti insieme facendo finta di niente e raccontando agli elettori che lo facciamo per grandi ragioni ideali ma l'unica ragione è quella dello sbarramento, Azione su questa strada non ci sarà e correrà con le sue forze misurandosi con l'elettorato come abbiamo sempre fatto. Noi cercheremo di costruire una coalizione. Quella storia lì è molto dolorosa per me che l'ho guidata alle elezioni. E' stata anche un po' disdicevole come immagini che tutti abbiamo contribuito a dare e credo che non ci sarebbe nessuna credibilità a ripeterla".