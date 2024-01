Tagadà, Tiziana Panella torna in conduzione: “Occupata in una battaglia difficilissima”

15 gennaio 2024 a

Tiziana Panella torna alla conduzione di Tagadà e spiega il motivo della sua assenza. La giornalista è di nuovo al timone della trasmissione pomeridiana di La7 e si concede un momento personale durante la diretta: “Sono stati giorni nei quali ero occupata in un altro luogo, occupata in una battaglia difficile, difficilissima, al fianco del compagno della mia vita, è una strada lunga, molto faticosa, che però i giganti come lui non temono, non si lasciano spaventare. Ho pensato molto in questi giorni al lavoro che facciamo, raccontiamo il Paese tutti i giorni, le disavventure, i guai, le cose che non funzionano, poi ci sono delle cose che funzionano, ci sono delle eccellenze e la sanità veneta è un’eccellenza”.

Panella, visibilmente commossa dopo il momento difficile, continua nelle sue parole di elogio: “Voglio ringraziare il reparto di cardiochirurgia dell’ospedale di Treviso, dal primario, ai chirurghi straordinari, infermieri, medici, tutti, la fisioterapista, un angelo dai capelli rossi. Voglio parlarvi della terapia intensiva, lì dentro ci sono persone straordinarie, che con senso del dovere, rigore, dedizione assoluta, ma anche un grande senso di umanità, ti permettono di non sprofondare”.