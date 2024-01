Isola dei Famosi, chi è il primo concorrente. Testa a testa per il conduttore

Francesco Fredella 17 gennaio 2024 a

Joe Bastianich è il primo concorrente dell'Isola dei famosi. L'indiscrezione sta facendo il giro della Rete. Sta finendo, in queste ultime settimane, il Gf vip (che si è prolungato più del previsto, rispetto alla tabella di marcia iniziale). Ora Mediaset guarda al futuro strizzando l'occhio ai reality, ancora una volta. E, così, l'ex giudice di Masterchef, Joe Bastianich, potrebbe essere stato arruolato tra i concorrenti. Tra l'altro Bastianich ha già partecipato ad altri programmi televisivi: Amici Celebrities e Italia's Got Talent. Poi Pechino Express in coppia con Andrea Belfiore.

Luxuria al timone de L'Isola dei famosi? La reazione all'indiscrezione

Alla conduzione, invece, dovrebbe esserci la Blasi. Nessuna conferma ufficiale per adesso ma solo tante ipotesi. Spunta pure il nome di Vladimir Luxuria, che potrebbe soffiare il posto all'ex moglie di Francesco Totti. Una partita tutta da giocare.