Ilary Blasi torna a Mediaset? Il retroscena tv, prima Verissimo e poi...

L'isola dei famosi è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa

estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l'ntenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere". Pier Silvio Berlusconi parla dell'ex di Francesco Totti nel corso della conferenza stampa di fine anno. Intanto, Blasi è pronta a tornare in tv: sarà ospite a Verissimo, su Canale5, domenica 3 dicembre.

Sullo sfondo resta la separazione. L'ex moglie del capitano della Roma ha raccontato la sua versione dei fatti a Netlfix con Unica, un docufilm che ha fatto il giro della Rete. Blasi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo domenica 3 dicembre. Cosa racconterà Ilary Blasi? Secondo le ultime indiscrezioni, la guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbe proseguire. Totti, intanto, non risponde alle accuse lanciate dalla Blasi su Netflix. “Faccia e dica ciò che vuole”, ha detto Totti. E basta. Per adesso. Intanto, ci sarebbe un altro fronte caldo: quello dei Rolex.

Totti-Blasi secondo round. In tribunale. E' fissata per il 4 dicembre la prima udienza del processo bis sui Rolex contesi: i giudici del tribunale di Roma stabiliranno a chi spettano gli orologi. C'è, poi, un'atra data: 24 gennaio 2024. E' quella scelta per l'udienza della causa di divorzio. Il primogenito della copia, Cristian, ha festeggiato 18 anni. Una festa da favola con Ilary, amici, parenti e poi, in serata, cena Francesco Totti e Noemi Bocchi.