Ferragni "prigioniera della sua immagine": spunta l'opera provocatoria a Torino

Dopo il murales di TvBoy, le cui foto avevano fatto il giro del web, un altro street artist si è esposto sul caso Chiara Ferragni. Andrea Villa ha scelto di esporre la sua opera la scorsa notte. Dove? A Torino, in via Reggio e corso Regio Parco. Protagonista del disegno è una figura femminile, che ricorda l'influencer, contornata da filo spinato. Ma non solo. L'insieme, infatti, comprende anche un grande occhio (logo del brand dell'imprenditrice digitale) incluso in un grande ingranaggio. Chiaro è il riferimento a George Orwell e al suo capolavoro 1984, un romanzo distopico di fantapolitica e racconto morale.

“Il libro di George Orwell – ha spiegato Andrea Villa – immaginava un mondo dove gli schermi televisivi spiavano tramite telecamere le vite e le azioni delle persone, per uniformarle al pensiero unico del Grande Fratello, il dittatore supremo che controllava tutto con i suoi occhi digitali. Il protagonista del libro era prigioniero in casa, controllato a vista dalla telecamera del suo televisore. Così come Chiara Ferragni si ritrova prigioniera del suo stesso social e della sua stessa immagine, un occhio che l’ha sbugiardata e ora la imprigiona, vittima del suo stesso mezzo comunicativo”.

“Lo schermo dell’ipocrisia si è incrinato, il re è nudo e si vedono gli ingranaggi della dittatura dell’immagine, dove la ‘grande macchina’ governa le scelte delle persone”, ha aggiunto, “non importa se sei povero o ricco come i Ferragnez: la macchina ti schiaccerà comunque. Una dittatura distopica reale, perché vive nella nostra vita e nei nostri schermi”, ha concluso.