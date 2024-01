Selvaggia Lucarelli, contrattacco sul caso Pedretti: "Cretini o farabutti"

Gabriele Imperiale 16 gennaio 2024 a

a

a

Selvaggia Lucarelli rispedisce le critiche al mittente e risponde al veleno a chi in questi giorni la sta criticando. Finita sotto l’occhio del ciclone insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli per il caso di Giovanna Pedretti con l’accusa di aver messo alla gogna la proprietaria della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano, trovata morta domenica nel fiume Lambro probabilmente per un gesto volontario, la giornalista de Il Fatto Quotidiano ha risposto alla valanga di commenti negativi di follower e, soprattutto, colleghi.

“I giornalisti che in queste ore paragonano il debunking che spiega perché una notizia è falsa al giornalismo modello Iene – Lucarelli si rivolge sul suo profilo X direttamente ai suoi detrattori e nel suo tweet lancia una critica tutt’altro che velata al programma Mediaset – che fa imboscate a chi rifiuta interviste, insegue, bracca, aspetta sotto casa o al lavoro, monta le immagini dei silenzi e delle fughe, musichette suggestive e faccioni degli inviati in servizi tv in prima serata…”.

Ferragni in montagna. Fedez a Milano con il cane, che succede?

Dopo l’attacco, la chiosa: “beh, come disse qualcuno, ‘o sono cretini o sono dei farabutti in malafede’”. Sotto il post molti commentatori criticano Lucarelli, alcuni l’accusano di aver dato il ‘la’ alla gogna mediatica che potrebbe aver contribuito al suicidio la ristoratrice. “#GiovannaPedretti è una vittima del metodo #FabbricaOdio: squadrismo anonimo, gogna, insulti e minacce. Tutto ciò è intollerabile”

“Io dico solo che un po' di umana pietà non farebbe male. Una figlia non ha più la madre che FORSE ha sbagliato e non ha retto a questa epoca social che vive solo per infangare, attaccare (a torto o ragione), insultare e condannare a prescindere! Eviterei ogni altra autodifesa” scrive un’utente. “Io credo che questo sia il momento del silenzio. Ma tu proprio non ce la fai” la attacca un altro. “Quella signora era piccola, piccola, prendetevela con i grossi” l’invito in un commento.

Pochi, pochissimi invece i commenti a favore: “Sono con Selvaggia Lucarelli. La recensione era palesemente falsa, è giusto aver fatto notare questo fatto. Che poi la titolare si arrivata ad un gesto tanto estremo, il motivo non è dato sapersi. Brava @stanzaselvaggia sono con te”.